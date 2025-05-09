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Помер колишній сільський голова Старих Богородчан Ярослав Здерка

Автор: Оксана Марушкевич
09/05/2025 11:25
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Стало відомо про смерть колишнього сільського голови Старих Богородчан Ярослава Здерка.

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Про це у facebook повідомив голова Старобогородчанської громади Володимир Петришин

На 67-му році життя припинило битися серце колишнього голови Старобогородчанської сільської ради чотирьох демократичних скликань Ярослава Михайловича ЗДЕРКИ. ЛЮДИНИ, яка зробила неоціненний вклад у розвиток громади та місцевого самоврядування. У ці скорботні дні висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Ярослава Михайловича. Нехай наші співчуття полегшать вашу непоправну втрату близької людини. Хай світла памʼять про Ярослава Михайловича назавжди залишиться у наших серцях”, – йдеться у повідомленні.

Похорон відбудеться 10 травня о 11 годині.