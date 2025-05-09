У Франківську водій позашляховика збив на переході 9-річну дитину. ФОТО

Автопригода за участі малолітнього хлопчика трапилась по вулиці Гната Хоткевича, що в обласному центрі. Потерпілу дитину доправили до лікарні.

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Про це Правді повідомили в обласній поліції.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 8 травня близько 15:30. На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група. На місці події поліцейські встановили, що 54-річний мешканець Києва керуючи автомобілем «Toyota LAND CRUISER», вчинив наїзд на хлопчика пішохода, який перебігав проїзну частину дороги по нерегульованому пішохідному переході.

Унаслідок ДТП 9-річного місцевого мешканця, з тілесними ушкодженнями доставлено до обласної дитячої лікарні.

Водія перевірено на стан сп’яніння, за кермом був тверезий.

За даним фактом слідчим підрозділом Івано-Франківської поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Поліцейські звертаються до водіїв: якщо ви помітили поблизу проїжджої частини дитину, зменште швидкість та будьте максимально уважними й обережними.