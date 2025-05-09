ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У Франківську водій позашляховика збив на переході 9-річну дитину. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську водій позашляховика збив на переході 9-річну дитину. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
09/05/2025 11:54
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
blagodeveloper.com/promotional-landing/
-Реклама
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Автопригода за участі малолітнього хлопчика трапилась по вулиці Гната Хоткевича, що в обласному центрі. Потерпілу дитину доправили до лікарні.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Про це Правді повідомили в обласній поліції.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 8 травня близько 15:30. На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група. На місці події поліцейські встановили, що 54-річний мешканець Києва керуючи автомобілем «Toyota LAND CRUISER», вчинив наїзд на хлопчика пішохода, який перебігав проїзну частину дороги по нерегульованому пішохідному переході.

Унаслідок ДТП 9-річного місцевого мешканця, з тілесними ушкодженнями доставлено до обласної дитячої лікарні.

Водія перевірено на стан сп’яніння, за кермом був тверезий.

За даним фактом слідчим підрозділом Івано-Франківської поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Поліцейські звертаються до водіїв: якщо ви помітили поблизу проїжджої частини дитину, зменште швидкість та будьте максимально уважними й обережними.