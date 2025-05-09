У Франківську судитимуть жінку, яка ошукала клієнтів на майже 50 млн грн

Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 60-річної місцевої мешканки за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах (ч.ч.2,3,4 ст. 190 КК України).
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Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківська обласна прокуратура
“Слідством встановлено, що обвинувачена налагодила схему махінацій з мільйонними збитками. Жінка упродовж 2014-2020 років займалася обміном валют в Івано-Франківську та мала довірливі стосунки зі своїми клієнтами. З метою власного збагачення вона позичала у них кошти під приводом реалізації своїх «бізнес-ідей».
Позичені кошти обіцяла повернути з додатковою винагородою.
Таким чином жінці вдалось ошукати півтора десятка потерпілих на майже 50 мільйонів гривень”, – йдеться у дописі.
Під час обшуків правоохоронці виявили в неї боргові розписки, «чорну» бухгалтерію та інші докази протиправної діяльності.
Досудове розслідування здійснювали слідчі СУ ГУНП в Івано-Франківській області.
Обвинувальний акт розглядатиме по суті Івано-Франківський міський суд.