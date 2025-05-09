На Франківщині рятувальники під час пожежі виявили тіло людини. ФОТО

У п’ятницю, 9 травня, під час пожежі на Прикарпатті рятувальники виявили тіло.
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Про це повідомляє ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області.
Так, о 07:25 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу на території приватного господарства в селі Зелена Пасічнянської територіальної громади.
Рятувальники прибувши на місце виклику ліквідували пожежу комплексу господарських споруд на площі 70 кв.м.
Під час гасіння пожежі в приміщені прибудови до господарської будівлі, вогнеборці виявили тіло особи.
Причина виникнення пожежі встановлюється.