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На Франківщині рятувальники під час пожежі виявили тіло людини. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Франківщині рятувальники під час пожежі виявили тіло людини. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
09/05/2025 12:37
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У п’ятницю, 9 травня, під час пожежі на Прикарпатті рятувальники виявили тіло.

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Про це повідомляє ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області.

Так, о 07:25 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу на території приватного господарства в селі Зелена Пасічнянської територіальної громади.

Рятувальники прибувши на місце виклику ліквідували пожежу комплексу господарських споруд на площі 70 кв.м. 

Під час гасіння пожежі в приміщені прибудови до господарської будівлі, вогнеборці виявили  тіло особи.

Причина виникнення пожежі встановлюється.