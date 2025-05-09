На Прикарпатті судитимуть чоловіка за підрив гранати під час сімейного конфлікту

До суду направлено обвинувачення проти 49-річного мешканця Калуського району, який під час сварки в сім’ї застосував бойову гранату.

За даними слідства, у березні 2025 року чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, посварився з дружиною.

Погрожуючи їй фізичною розправою, він тримав у руках гранату. Коли жінка почала тікати з будинку, чоловік кинув вибуховий пристрій їй услід. Запал від гранати він кинув під ноги її матері. Внаслідок вибуху обидві жінки отримали ушкодження та були госпіталізовані.

Також під час розслідування встановили, що обвинувачений систематично вчиняв щодо дружини психологічне й фізичне насильство, а також заволодів її документами.

Йому інкримінують замах на вбивство, незаконне поводження з боєприпасами, домашнє насильство та незаконне заволодіння документом (ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263, ст. 126-1, ст. 357 КК України).

Досудове розслідування здійснювали слідчі Калуського районного відділу поліції.