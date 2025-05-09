До Дня міста Івано-Франківськ отримав у подарунок новий автобус

Партнери з Німеччини передали Івано-Франківську новий автобус.

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«Дякуємо німецькому Інгольштадт за автобус. Це не перша допомога від німецьких партнерів. Німеччина – це друг України і друг Івано-Франківська. Дякуємо нашим міжнародним партнерам», –повідомив міський голова Івано-Франківська.

Нагадаємо, у грудні 2024 року Франківську подарували 18-метровий автобус і шість тролейбусів. Машини – вживані, але цілком придатні до використання.

Тролейбуси чеської марки Skoda у досить хорошому стані, пробіг 500 тисяч кілометрів, мають водяне опалення. Три тролейбуси приїхали із запчастинами для ремонту.