“Блискавка-3”: волонтер з Прикарпаття розробив БПЛА літакового типу. ФОТО

В Україні з початком повномасштабного вторгнення багато простих людей самотужки створюють повітряні, земні і навіть підводні дрони-носії, щоб полегшити службу та допомогти військовим на фронті.

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Волонтер Володимир Муссур з Брошнева-Осади від початку війни постійно намагається бути корисним в тилу, пише Інформатор.

Він виготовляв прилади нічного бачення для військових, а у 2023 році разом зі своїм кумом Романом Боринцем розробили декілька видів наземних дронів. Зокрема, евакуаційні дрони та велодрони для підвозу необхідностей на позиції, також дрони-камікадзе.

Тепер Володимир Муссур спільно із приятелем Віталієм працюють над БПЛА літакового типу. Володимир розповів, що Віталій раніше займався скидами та добре розбирається в графіці, тому чоловіки об’єдналися і тепер працюють над спільним проєктом “Блискавка-3”.

“Раніше я розробив “Блискавка-1” та “Блискавка-2”, які були копіями орківського літачка “Молнія”. Об’єднавшись з Віталієм ми прийняли рішення створити щось своє, неподібне до інших. Розробили проєкт на комп’ютері, тоді зробили модель із фанери, крила з пінопласту, після того “начинили” електронікою та перевірили тягу. Наша “Блискавка-3” злетіла”, — говорить Володимир Муссур.

Волонтер каже, що не буває такого, щоб зробити виріб і він полетів. Каже, це все праця, тестування та врахування минулих помилок і виправлення неточностей. “Блискавка-3” летить на відстань до 40 км, але чоловіки працюють, щоб вона досягала 60 кілометрів.

На цей час уже готові 3 штуки БПЛА “Блискавка-3”, які волонтери незабаром передадуть на фронт. А ще Володимир зазначив, що хочуть свій виріб сертифікувати та узаконити.