Воїна Романа Дрогомирецького з Франківщини нагородили орденом Хмельницького III ступеня

Героя України, капітана Романа Дрогомирецького з Івано-Франківщини, який у березні 2022 року здійснив політ на гелікоптері в Маріуполь, нагородили орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

Відповідний указ президент України підписав 7 травня 2025 року, пише Суспільне.

“За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку постановляю нагородити орденом Богдана Хмельницького III ступеня капітана Романа Дрогомирецького”, — йдеться в указі.

Хто такий Герой України Роман Дрогомирецький

Роман Дрогомирецький народився 3 червня 1997 року в селі Топільське Калуського району, йдеться на сайті Енциклопедії сучасної України. У 2019 році він закінчив Харківський національний університет Повітряних сил імені Івана Кожедуба. З того часу служив у Полтаві.

У березні 2022 року Роман Дрогомирецький разом із побратимом майором Миколою Любарцем, як добровольці, полетіли на гелікоптері з Дніпра в оточений Маріуполь, написали на сайті Офісу президента. Військові доставляли на завод “Азовсталь” боєприпаси. Повертаючись з Маріуполя, вони евакуювали вісьмох важкопоранених українських військових.

“Нам пощастило — політ минув без проблем, адже ворог не очікував від нас такої нахабності. Прибули до місця призначення без пригод. Час від посадки до взльоту на території заводу тривав лише 12 хвилин. Кожен борт забрав по вісім поранених. Дорогою назад дозаправилися, оскільки палива, щоб дістатися кінцевої точки, не вистачало б. Прибули, доповіли керівництву про успішне виконання завдання”, — розповідав Роман Дрогомирецький виданню “АрміяInform”.

За цю операцію у 2022 році Роману Дрогомирецькому присвоїли звання “Герой України” з врученням ордена “Золота Зірка”.