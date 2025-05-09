Зупинилося серце захисника з Галицької громади Олександра Мірчука

Сьогодні усіх галичан сколихнула сумна звістка – перестало битися серце земляка, начальника групи персоналу штабу в/ч А7127, капітана Олександра Мірчука.

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Про це інформують в Галицькій громаді.

Мірчук Олександр Володимирович, 8 березня 1972 року народження, після закінчення Галицької середньої загальноосвітньої школи з 1989 року по 1994 рік навчався у Львівському лісотехнічному інституті.

Працював головним інженером в обласному управлінні сільського господарства, згодом – в обласному бюро технічної інвентаризації.

З 26 лютого 2022 року став на захист України. Свій громадянський обов’язок здійснював в складі 75 батальйону 102 бригади ТРО на Запорізькому напрямку.

“Олександр був там, куди покликало любляче серце до Батьківщини, де вирішується доля рідного народу. Він був вірним військовій присязі та українському народу, мужньо виконав військовий обов’язок у бою за Україну, її свободу і незалежність. Він віддано боровся за кожен клаптик української землі. Олександр був люблячим сином, чоловіком, братом, турботливим батьком. На жаль, його боротьба тут, на землі, завершена. Але душа жертовного воїна відтепер стає до лав НЕБЕСНОГО ВІЙСЬКА. Поділяємо душевний біль рідних нашого земляка: матері, дружини, сина та сестри. Дякуємо Тобі, УКРАЇНСЬКИЙ ВОЇНЕ! Вічна шана, памʼять і слава!”, – йдеться в співчутті.

Про чин похорону буде повідомлено додатково.