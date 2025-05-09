Як прикарпатець Віталій Гладій після другого поранення служить в ТЦК

За плечима військовослужбовця одного з ТЦК та СП Івано-Франківської області Віталія Гладія фронт та сотні врятованих життів. Бійцю 44 роки.

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Пише Правда.іф з посиланням на КУРС .

До повномасштабного вторгнення Віталій Гладій працював на столичних будовах. А коли ворог ступив на українську землю, військовий без вагань змінив будівельну каску на бронежилет.

Чоловік долучився до 10 ОГШБ і два роки розміновував територію Донеччини.

Перший бій військовий прийняв в місті Часів Яр, яке на той момент штурмували окупанти.

«Ми заїхали на позицію. Ну, і раптово почався бій. Хлопці не встигли заїхати на позицію, закопатися. Нам навіть не дали до позиції доїхати. Хлопці просто забігли в посадки і почали зариватися. Техніка згоріла, речі погоріли, але треба було тримати лінію оборони. Ми тримали, не дали, щоб ворог зайшов. Але сили були нерівні. Ворог більш підготовлений, ніж ми», – пригадує Віталій Гладій.

Він двічі був поранений, після другого поранення ще пів року служив на передовій.

«Я ще хотів там бути, але коли прийшлося мені робити роботу з розмінування і коли я підійшов до міни зняти розтяжку, помітив, що в мене зникає координація. Ну від того, що в мене був забій голови і в мене стоїть пластина», – розповідає військовий.

28 травня буде рік, як Віталій служить в ТЦК. Військовий пояснює, що мобілізація є необхідною, адже військовозобов’язані самі вже не приходять.