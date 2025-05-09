В Івано-Франківську відзначили матерів полеглих Героїв. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сьогодні в Івано-Франківську, у Музеї Героїв Дніпра, відзначили п’ять матерів загиблих Героїв Прикарпаття, які активно продовжують волонтерську діяльність та допомагають ЗСУ. Подію ініціював Івано-Франківський ОТЦК та СП до Дня матері.

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Пише Правда.іф з місця події.

Захід розпочався з хвилини мовчання за полеглими на війні захисниками, виконанням гімну України заслуженою артисткою, актрисою Франківського драмтеатру Олесею Пасічняк та спільною молитвою.

“Відзначаємо матерів, які не замкнулися у своєму горі, а активно займаються волонтерською діяльністю, облаштовують центри допомоги військовим, де надають психологічну та юридичну допомогу, очолюють громадські організації, щоб підтримати таких самих жінок”, – зазначив заступник начальника Івано-Франківського ОТЦК та СП з психологічної підтримки персоналу підполковник Юрій Мухін.

Серед жінок – Наталя Тарабалка, мати Героя України Степана Тарабалки, яка вважає своєю основною мотивацією допомоги та волонтерства продовження пам’яті про сина.

“Обіцяла на могилі своєї дитини бути сильною заради таких, як він. Оскільки хочу бути достойною мамою свого сина. І я сильна тільки тому, що поряд є люди, котрі не дають опускати руки”, – резюмує жінка.

За її словами, з однодумцями спочатку створили громадську організацію “Пізнай свою мрію імені Степана Тарабалки, а згодом, у листопаді 2022 року, і оздоровчий центр “Тепло крилатої душі”, де надають соціально-психологічну допомогу за тідтримки Міністерства ветеранів та часткову фізичну реабілітацію.

Ірина Кушлик, мати Володимира Кушлика, одразу після загибелі сина три роки тому почала займатися волонтерською діяльністю, очолила громадську організацію в Калуші “Сім’я Героя Калуша”, щоб об’єднати родини загиблих:

“Коли приходить усвідомлення втрати, це нестерпний біль, який може зрозуміти лише мати, дружина і дитина Героя”.

“Синові Володимиру було 25 років, як загинув, – розповідає Ірина Кулик. – У 19 років пішов воювати в АТО. Він був дуже патріотично налаштованим юнаком. І так любив Україну, як люблять її тільки одиниці.”

Під час заходу матерям загиблих Героїв вручили відзнаки командувача військ оперативного командування «Захід».

–Стефанишин Лариса – мати загиблого Василя Стефанишина, лейтенанта, командира мінометного взводу. Він загинув 3 лютого 2023 року на Запорізькому напрямку внаслідок обстрілу воржого танку. Нагороджений орденом “За мужність” III ступеня посмертно.

Жінка є членом Ради родин загиблих Івано-Франківської області при Міністерстві у справах ветеранів. Завдяки активній волонтерській діяльності передала ЗСУ більше ста дронів та запчстини до автомобільної техніки.

– Тарабалка Наталя- мати загиблого льотчика-винищувача, майора Степана Тарабалки. Син загинув у повітряному бою 13 березня 2022 року. Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» (посмертно). Степан Тарабалка один з тих пілотів чий подвиг сприяв створенню легенди про «Привида Києва».

Створила оздоровчо-реабілітаційний центр “Тепло крилатої душі” у селі Ценява Коломийського району Івано-Франківської області.

–Кушлик Ірина, мати полеглого снайпера Кушлика Володимира, загинув 7 березня 2022 року під час звільнення Київщини. Указом Президента України «Про відзначення державними нагородами України» калушанин Володимир Кушлик нагороджений орденом “За мужність” ІІІ ступеня посмертно.

Мати є членом громадської організації родини загиблих “Сім’я Героя Калуша”.

– Матійчук Любов, мати загиблого солдата, аеророзвідника Василя Микитюка, який загинув 8 квітня 2023 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Малинівка Запорізької області. Воїну присвоєно звання Героя України та нагороджено орденом “Золота Зірка” посмертно.

Мати воїна очолює Спілку матерів полеглих Героїв Рожнівської громади Косівського району на Івано-Франківщині.

– Івасюк Галина, мати полеглого старшого солдата Синьківа Володимира, який загинув 8 квітня 2023 року на Харківщині. Нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня посмертно.

Мати захисника разом з чоловіком організовують ремонт автомобілів, доставляє захисникам маскувальні сітки, окопні свічки та продукти харчування.

Фото Богдана Савлюка