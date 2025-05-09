На Прикарпатті зафіксовано незаконну порубку дерев

Під час заходів з контролю за дотриманням природоохоронного законодавства на території Калуського району Івано-Франківської області, інспекторами Державної екологічної інспекції Карпатського округу зафіксовано незаконну вирубку 51 дерева породи ясень вздовж смуги автомобільної дороги Н-10 (Івано-Франківськ – Калуш).

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

За інформацією Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області, жодних дозволених робіт із видалення зелених насаджень у зазначеній смузі відведення державної дороги не проводилось.

Відповідно до постанови КМУ №665 від 23.07.2008 року, загальна сума шкоди, заподіяної довкіллю, склала 615 979 грн.

На підставі виявлених фактів готуються матеріали для передачі до правоохоронних органів з клопотанням про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ст. 246 Кримінального кодексу України.