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На Прикарпатті зафіксовано незаконну порубку дерев

Автор: Оксана Марушкевич
09/05/2025 15:03
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Під час заходів з контролю за дотриманням природоохоронного законодавства на території Калуського району Івано-Франківської області, інспекторами Державної екологічної інспекції Карпатського округу зафіксовано незаконну вирубку 51 дерева породи ясень вздовж смуги автомобільної дороги Н-10 (Івано-Франківськ – Калуш).

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За інформацією Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області, жодних дозволених робіт із видалення зелених насаджень у зазначеній смузі відведення державної дороги не проводилось.

Відповідно до постанови КМУ №665 від 23.07.2008 року, загальна сума шкоди, заподіяної довкіллю, склала 615 979 грн.

На підставі виявлених фактів готуються матеріали для передачі до правоохоронних органів з клопотанням про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ст. 246 Кримінального кодексу України.