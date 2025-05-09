На Городенківщині провели в останню путь воїна Кочергу Мирослава

Сьогодні у Чернятині на Городенківщині попрощалися та провели в останню дорогу нашого захисника Кочергу Мирослава Олександровича, який віддав найцінніше – своє життя, за свободу і незалежність нашої Держави.
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Пише Правда.іф з посиланням на Городенківську міську раду.
Провести мужнього сина України прийшли його односельці, священнослужителі, військовослужбовці, керівництво громади, побратими, однокласники, друзі, найближчі та найрідніші люди.
“Сьогодні сумуємо і плачемо усі, бо втратили мужнього воїна. Наш захисник Мирослав показав нам приклад справжнього патріота, приклад хоробрості і відваги, він чесно і до кінця виконував свій обов’язок воїна і громадянина, віддавши життя за вільне майбутнє у Незалежній, Богом благословенній Україні”, – йдеться у дописі.