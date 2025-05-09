У Калуську громаду назавжди повертається загиблий Герой Богдан Коник

Сьогодні, 9 травня, Калуська громада зустрічає Героя Богдана Коника, який загинув у боях за Україну.

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Про це повідомили в Калуській міській раді.

Так, дев’ятого травня об 16:00 — виїзд траурної колони з Калуської ЦРЛ з тілом полеглого Захисника.

“Маршрут траурного кортежу пролягатиме вулицями міста: вул. Івано-Франківська; вул. Бандери; вул. Грушевського; вул. Рубчака; вул. Долинська; с. Пійло; с. Голинь (вул.600-річчя Голиня); вул. Церковна; дорога на Тужилів; вул. Лесі Українки, 107 (заїзд до батьківського дому); назад по вул. Лесі Українки; вул. І Франка, 9 (дім Героя)”, — йдеться у дописі.

Відомо, що парастас розпочнеться об 18:00 годині. Чин похорону розпочнеться, 10 травня о 13.00, відправа в церкві Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ.

Поховають Богдана Коника на кладовищі у рідному селі Тужилів.