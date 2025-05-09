У Франківську відзначили «Учня року – 2025»

В Івано-Франківську відзначили «Учня року – 2025». Ним став учень 11 класу Ліцею №12 імені Івана Франк Олександр Малінін.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це повідомили у департаменті освіти та науки.
Олександр Малінін з 2021 року посідав призові місця на II, III, IV етапах 37 предметних олімпіад з біології, хімії, української мови, історії, математики та географії, а також на Міжнародному конкурсі знавців української мови імені П. Яцика.
Зараз Олександр мріє навчатися на біоінженерії та зробити свій внесок у науку, що змінить людство.
“Попри те, що ліцеїст є дитиною з особливими освітніми потребами, його досягнення справді надзвичайні“, – зазначили у департаменті.