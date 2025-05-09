Бійці 10 окремої гірсько-штурмової бригади отримали партію дронів від «Української команди» ВІДЕО

Оголошене росіянами «перемир’я» потрібно використати для посилення ЗСУ. «Українська команда» передала чергову партію FPV-дронів бійцям 10 окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» на східний напрямок. Про це повідомляється на Facebook-сторінці волонтерського штабу, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

«Оголошене орками «перемир’я» не має нас присипити. Ворог не збирається зупинятися. І ми повинні використати цей час, щоб посилити наших захисників. Наші дрони – додаткова сила для наших героїв. Їхній захист і перевага. І ми з вами маємо забезпечити їм цю перевагу», – сказав керівник «Української команди» Артур Палатний під час передачі дронів.

Бійці 10 ОГШБр на початку повномасштабного вторгнення стримували наступ окупантів з Білорусі, потім били ворога на Донеччині. Вони одними з перших увійшли на Курщину. І тривалий час відбивали наступи росіян на Сіверському напрямку, йдеться у повідомленні «Української команди».

Бійці бригади «Едельвейс» подякували за допомогу «Українській команді» та її керівнику Артуру Палатному.

«За допомогою цих чудових дронів ми будемо ще краще виконувати свої бойові завдання і знищувати ворога ще ефективніше», – наголосили захисники.

Раніше повідомлялося, що за три роки своєї роботи волонтерський штаб «Українська команда» передав на передову понад 3100 дронів, більше 80 автівок і багато іншого обладнання.