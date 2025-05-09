Франківців запрошують на безкоштовний курс з петриківського розпису: деталі

У Франківську стартує безоплатний курс петриківського розпису для дорослих. Його проводить Оксана Тимчишина — майстриня декоративного розпису та засновниця унікальної школи народного розпису «Оксана» у Запоріжжі. Під її керівництвом учасники дізнаються про основи петриківського розпису, створять власні композиції та зануряться в атмосферу творчості.

Про це повідомили організатори — освітньо-культурний Гончаренко центр.

У команді кажуть: петриківський розпис — одна з візитівок українського декоративного мистецтва. Його впізнають за яскравими квітковими візерунками, фантастичними птахами й характерними мазками. Але це не тільки про естетику — а й про глибоке відчуття себе, свого коріння і творчості.

«Петриківський розпис — це не просто техніка, це ціла культура, яка переповнена емоціями, звуками та кольорами природи. Важливо зрозуміти не лише як малювати, а й як відчути кожен мазок і перетворити його в живу картину», — зазначає Оксана Тимчишина.

Курс не потребує попередньої підготовки. Учасники познайомляться з базовими техніками, дізнаються про історію розпису і створять власні ілюстрації — яскраві, сміливі, іноді зовсім не схожі на традиційні.

Наступне заняття курсу проведуть 10 травня, о 15:00 на базі місцевого Гончаренко центру, що на вулиці Незалежності, 113.

Участь безкоштовна — достатньо заповнити коротку форму за цим посиланням.