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Анатолій Ухов — арбітр матчу «Кремінь» - «Прикарпаття»
Диван на коліщатках в темній вітальні

Анатолій Ухов — арбітр матчу «Кремінь» – «Прикарпаття»

Автор: Олег Мамчур
09/05/2025 16:40
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Комітет арбітрів Української асоціації футболу призначив офіційних осіб на матчі 7-го туру групи “Вибування” чемпіонату країни у Першій лізі.

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Зокрема, поєдинок “Кремінь” – “Прикарпаття”, що відбудеться найближчої неділі, 11 травня, на стадіоні “Юність” у Горішніх Плавнях в полі судитиме Анатолій Ухов.

Відзначимо, що поєдинки Першої ліги 30-річний рефері з Кривого Рогу почав обслуговувати у серпні 2023-го, а до цього він обслуговував змагання дублерів U-19 Прем’єр-ліги і поєдинки Другої ліги ПФЛ.

Минулого сезону Ухов відсудив перенесений матч 7-го туру групи “А” “Металіст” – “Прикарпаття”, який завершився мінімальною перемогою івано-франківців – 0:1.

Натомість шляхи кременчуцької команди з цим арбітром перетиналися вже п’ять разів.

Минулого сезону він відпрацював у двох поєдинках “Чернігів” – “Кремінь” (2:3) і “Кремінь” – “Нива”(0:0), а на першому етапі чемпіонату 24/25 зафіксував ще три поразки у групі “Б” – на виїзді з “Металургом” (0:1) і “Маріуполем” (*0:3) та вдома – з “Діназом” (0:3). У поточному сезоні Анатолій Ухов призначався на 5 ігор Першої ліги.