Що впливає на ціну КАСКО для вашого автомобіля?

Страхування КАСКО — це не обов’язкове, але дуже розумне рішення для власників авто, які хочуть захистити себе від фінансових втрат у разі ДТП, викрадення чи пошкодження машини. Проте ціна такого поліса може суттєво відрізнятись у різних випадках. Чому так? Розберімось, які фактори формують вартість КАСКО та як вона розраховується.

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Від чого залежить ціна КАСКО?

Існує низка ключових параметрів, які страховики враховують під час розрахунку. Найзручніше перевірити ціну КАСКО на автомобіль через онлайн-калькулятор — він дозволяє швидко отримати персональну пропозицію.

Ось основні фактори, які впливають на вартість:

Марка, модель та рік випуску авто.

Чим дорожча й новіша машина — тим вища вартість її ремонту, а отже й поліса. Наприклад, для преміумкласу на КАСКО на авто ціна буде суттєво вищою, ніж для бюджетного седана 5-річної давності. Вартість транспортного засобу.

Цей фактор — один із найголовніших. Страхова сума прямо впливає на вартість поліса. Якщо авто оцінюється у 500 000 грн, компанія закладає вартість можливого відшкодування саме в цих межах. Вік та досвід водія.

Молоді водії зі стажем до 2 років частіше потрапляють у ДТП, тому для них ціна страхування буде вищою. Власникам із досвідом понад 5 років страховики зазвичай пропонують нижчі тарифи. Місце реєстрації або проживання.

У містах-мільйонниках рівень аварійності та ризиків вищий, тому КАСКО, наприклад, у Києві чи Харкові обійдеться дорожче, ніж у невеликому місті чи селищі. Вибрані ризики та програма страхування.

Поліс можна налаштувати під себе: повне покриття, тільки збитки від ДТП або лише викрадення. Чим ширший перелік ризиків — тим вища ціна. Також можна обрати послуги на кшталт заміни авто, евакуації чи ремонту на офіційному СТО. Розмір франшизи.

Франшиза — це частина збитку, яку ви покриваєте самостійно. Чим вона більша — тим дешевше обійдеться поліс. Наприклад, при франшизі 0% страховка буде значно дорожчою, ніж при 2% чи 5%. Наявність охоронних систем.

Автомобілі, обладнані сигналізацією, GPS-трекером або системою проти викрадення, мають нижчий страховий ризик. Це може знизити вартість поліса. Історія страхування.

Якщо ви вже мали КАСКО та не зверталися по виплати, страхова компанія може запропонувати знижку. Це своєрідна “бонусна система” за безаварійну їзду.

Як дізнатись точну ціну?

Щоб отримати персоналізовану пропозицію, достатньо скористатися онлайн-калькулятором:

Перейдіть на сайт ARX на відповідну сторінку. Введіть дані про авто, регіон, вік водія, бажані параметри страхування. Отримайте попередній розрахунок вартості за лічені хвилини.

Ціна КАСКО — це індивідуальний показник, що залежить від десятків факторів. Однак зрозумівши, що впливає на неї, ви можете свідомо керувати вартістю поліса. Використовуйте онлайн-калькулятор, порівнюйте умови та обирайте захист, який буде максимально вигідним саме для вас.

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