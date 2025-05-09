У Болехові для лелеки встановлять платформу після невдалої спроби збудувати гніздо на електроопорі

У місті Болехові небайдужі мешканці звернули увагу на лелеку, який безуспішно намагався збудувати гніздо на електричній опорі на вулиці Коновальця. Через те, що гілочки постійно падали, птаху не вдавалося облаштувати собі домівку.

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Один із мешканців оприлюднив про це допис у facebook – він закликав допомогти пернатому сусіду.

На заклик відреагували у «Прикарпаттяобленерго». І вже незабаром фахівці Долинської служби експлуатації електромереж вирушать на місце, щоб встановити спеціальну металеву платформу для гніздування.

Ця конструкція не лише дасть змогу птаху безпечно облаштувати гніздо, але й убезпечить його від ураження струмом, адже майбутнє гніздо буде розташоване вище від ліній електропередачі.

Нагадаємо, з 2011 року в «Прикарпаттяобленерго» діє природоохоронна програма «Лелека», яка має на меті збереження біорізноманіття. Саме тоді було створено перше креслення такої конструкції. Платформи виготовляють у цеху ремонту обладнання, а встановлюють — електромонтери після тимчасового знеструмлення лінії.

З початку 2025 року вже встановлено 84 таких платформи. Болехівська — стане 85.

Компанія закликає мешканців повідомляти про подібні випадки через приватні повідомлення у facebook.