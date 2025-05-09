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Тішить, що діти дякують військовим за захист: вчителька Леся Павлюк з Франківська про виховання під час війни
Диван на коліщатках в темній вітальні

Тішить, що діти дякують військовим за захист: вчителька Леся Павлюк з Франківська про виховання під час війни

Автор: Олег Мамчур
09/05/2025 17:29
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Учителька початкових класів Івано-Франківського ліцею №7 Леся Павлюк увійшла до переліку 50 найкращих педагогів світу за версією Global Teacher Prize-2025.

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Вона оцінює це, як шанс розказати закордонним колегам про те як в Україні, в умовах повномасштабної війни, триває освітній процес, і як українські педагоги, попри все, намагаються давати дітям знання. І під час повітряних тривог.

Вона поспішає до першого уроку, коли на вулицях Франківська ще темно. На невисоких підборах, охайно вбрана і усміхнена. Дорогою, каже, налаштовується на день, який починається, і хвилюється, в якому настрої прийдуть до школи її «першачки». Від цього залежить наскільки продуктивними для діток будуть ці уроки, розповідає Радіо Свобода.

Лесі Павлюк – 33 роки. Вона – вчителька початкових класів Івано-Франківського ліцею №7.