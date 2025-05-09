Тішить, що діти дякують військовим за захист: вчителька Леся Павлюк з Франківська про виховання під час війни

Учителька початкових класів Івано-Франківського ліцею №7 Леся Павлюк увійшла до переліку 50 найкращих педагогів світу за версією Global Teacher Prize-2025.

Вона оцінює це, як шанс розказати закордонним колегам про те як в Україні, в умовах повномасштабної війни, триває освітній процес, і як українські педагоги, попри все, намагаються давати дітям знання. І під час повітряних тривог.

Вона поспішає до першого уроку, коли на вулицях Франківська ще темно. На невисоких підборах, охайно вбрана і усміхнена. Дорогою, каже, налаштовується на день, який починається, і хвилюється, в якому настрої прийдуть до школи її «першачки». Від цього залежить наскільки продуктивними для діток будуть ці уроки, розповідає Радіо Свобода.

Лесі Павлюк – 33 роки. Вона – вчителька початкових класів Івано-Франківського ліцею №7.