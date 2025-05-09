Двом франківцям, які напали на чоловіка з битою та бензопилою, повідомили про підозру

Івано-Франківські поліцейські повідомили про підозру двом зловмисникам за хуліганські дії

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Нагадаємо, повідомлення до Івано-Франківського районного управління поліції про конфлікт на дорозі по вулиці Джерельна, що в Івано-Франківську між чоловіками надійшло 8 травня близько 17:20, пише Правда з посиланням на поліцію Прикарпаття.

На місце події працювали слідчо-оперативна група, спеціалісти-криміналісти та патрульні поліцейські.

Поліцейські встановили, між водієм «Опель Астра» та керманичем і пасажиром автомобіля «Фольксваген Транспортер» на дорозі виник конфлікт.

Для з’ясування відносин керманич та пасажир «Фольксваген Транспортер» вийшли з автомобіля та безпричинно з хуліганських мотивів почали наносити удари битою та бензопилою, чим заподіяли тілесні ушкодження водієві «Опель Астра».

Також, фігуранти в ході конфлікту умисно пошкодили транспортний засіб потерпілого. У результаті конфлікту, 46-річного потерпілого, місцевого мешканця госпіталізували.

Слідчі затримали обох фігурантів у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили їм про підозру, за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство, вчинене із застосуванням холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України.

Підозрювані – 1998 та 2001 років народження, мешканці Івано-Франківська.

Невдовзі суд обере підозрюваним запобіжні заходи.

За скоєне їм загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.