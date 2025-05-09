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Двом франківцям повідомили про підозру, які напали на чоловіка з битою та бензопилою, повідомили про підозру
Диван на коліщатках в темній вітальні

Двом франківцям, які напали на чоловіка з битою та бензопилою, повідомили про підозру

Автор: Олег Мамчур
09/05/2025 17:46
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Івано-Франківські поліцейські повідомили про підозру двом зловмисникам за хуліганські дії

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Нагадаємо, повідомлення до Івано-Франківського районного управління поліції про конфлікт на дорозі по вулиці Джерельна, що в Івано-Франківську між чоловіками надійшло 8 травня близько 17:20, пише Правда з посиланням на поліцію Прикарпаття.

На місце події працювали слідчо-оперативна група, спеціалісти-криміналісти та патрульні поліцейські.

Поліцейські встановили, між водієм «Опель Астра» та керманичем і пасажиром автомобіля «Фольксваген Транспортер» на дорозі виник конфлікт.

Для з’ясування відносин керманич та пасажир «Фольксваген Транспортер» вийшли з автомобіля та безпричинно з хуліганських мотивів почали наносити удари битою та бензопилою, чим заподіяли тілесні ушкодження водієві «Опель Астра».

Також, фігуранти в ході конфлікту умисно пошкодили транспортний засіб потерпілого. У результаті конфлікту, 46-річного потерпілого, місцевого мешканця госпіталізували.

Слідчі затримали обох фігурантів у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили їм про підозру, за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство, вчинене із застосуванням холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України.

Двом франківцям повідомили про підозру, які напали на чоловіка з битою та бензопилою, повідомили про підозру

Підозрювані – 1998 та 2001 років народження, мешканці Івано-Франківська.

Невдовзі суд обере підозрюваним запобіжні заходи.

За скоєне їм загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.