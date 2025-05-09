Абітурієнтам на замітку: запрошення на НМТ – вже в персональних кабінетах учасників

Зовсім скоро стартує вступна кампанія в усі вузи України.
Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Запрошення на основну сесію НМТ вже в персональних кабінетах учасників, повідомляє Вікторія Дротянко, передає Правда.іф.
У них зазначено:
-дату й час проведення тесту;
-адресу тимчасового екзаменаційного центру.
“Ті, хто не встиг пройти реєстрацію на основну сесію національного мультипредметного тесту, зможуть це зробити під час додаткового періоду — з 9 по 14 травня”, – зазначає Вікторія Дротянко.
Хто може зареєструватися і як це зробити — ось тут: https://cutt.ly/3rlTn9Hr