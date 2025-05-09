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Абітурієнтам на замітку: запрошення на НМТ – вже в персональних кабінетах учасників

Автор: Оксана Марушкевич
09/05/2025 17:55
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Запрошення на основну сесію НМТ вже в персональних кабінетах учасників, повідомляє Вікторія Дротянко, передає Правда.іф.

У них зазначено:

-дату й час проведення тесту;

-адресу тимчасового екзаменаційного центру.

“Ті, хто не встиг пройти реєстрацію на основну сесію національного мультипредметного тесту, зможуть це зробити під час додаткового періоду — з 9 по 14 травня”, – зазначає Вікторія Дротянко.

Хто може зареєструватися і як це зробити — ось тут: https://cutt.ly/3rlTn9Hr