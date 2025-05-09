Абітурієнтам на замітку: запрошення на НМТ – вже в персональних кабінетах учасників

Зовсім скоро стартує вступна кампанія в усі вузи України.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Запрошення на основну сесію НМТ вже в персональних кабінетах учасників, повідомляє Вікторія Дротянко, передає Правда.іф.

У них зазначено:

-дату й час проведення тесту;

-адресу тимчасового екзаменаційного центру.

“Ті, хто не встиг пройти реєстрацію на основну сесію національного мультипредметного тесту, зможуть це зробити під час додаткового періоду — з 9 по 14 травня”, – зазначає Вікторія Дротянко.

Хто може зареєструватися і як це зробити — ось тут: https://cutt.ly/3rlTn9Hr