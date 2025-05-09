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У Франківську на день міста народилися десятеро малюків
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську на день міста народилися десятеро малюків

Автор: Олег Мамчур
09/05/2025 18:16
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В Івано-Франківську 7 травня в міському перинатальному центрі народилося 10 дітей, включно з двійнятами.

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Про це йдеться у повідомленні на публічній facebook-сторінці міського голови Руслана Марцінківа, пише Правда.

“7 травня наша громада збагатилася 10 новими мешканцями, серед яких одна двійня. Вітаю малюків та їхніх батьків! Нехай ростуть здоровими і щасливими, а їхнє дитинство пройде в переможному мирі”, – йдеться у повідомленні.