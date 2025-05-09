Захисник Максим Веприк розповів, як спілкуватися з ветеранами

8 травня в Університеті Короля Данила відбулась мотиваційна зустріч студентів з учасником бойових дій та журналістом Максимом Веприком.

Пише Правда.іф з посиланням на Місто.

Декілька десятків студентів мали нагоду вільно поспілкуватися з ветераном про те, як правильно комунікувати з іншими ветеранами.

«Це дуже індивідуальна річ. До прикладу для когось один жарт може бути прийнятний, для когось навпаки не прийнятний. Моя задача тут показати студентам, що вони мають пробувати комунікувати та розпізнавати, коли ветерану ситуація може бути не приємна, як налагодити контакт, що взагалі йому може бути приємно чи не приємно. Але основне – це говорити, бо тільки в розмові можна відчути про що можна говорити чи не можна, – каже Максим.

Чоловік каже, що на зустрічі він буде намагатися дати студентам волю до запитань, щоб вони могли спитати все, що їх цікавить.

«Я передам досвід не тільки свій, але й побратимів, з якими 1,5 роки пробув в реабілітаційному центрі. Взагалі це моя перша така зустріч з молоддю, – розповідає ветеран.

Максим каже, що ветерани такі самі люди, як і всі. Про це також важливо памʼятати.

Студенти в свою чергу брали активну участь в зустрічі. Питали Максима про його думку щодо доступності Івано-Франківська, його перші враження після поранення, протезування, думку про програму «Відвал ніг», російську музику та інше.

Чоловік наголошує, що війна продовжується, тому не час опускати. Ветеранів стає все більше, тому потрібно вміти з ними спілкуватися.

«В мене таке бачення – якщо ми не будемо воювати, допомагати та стати до війська, то дуже швидко ті всі перемоги та всі жертви стануть марні. Росія не зупиниться. Якщо дати їй можливість, то вона перейде через всю Україну катком, – наголосив Максим Веприк.

Додамо, що зараз Максим працює в інформаційному відділі Івано-Франківської райдержадміністрації.