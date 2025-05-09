ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Диван на коліщатках в темній вітальні

Завтра в Івано-Франківську обмежать рух транспорту: причина

Автор: Оксана Марушкевич
09/05/2025 19:20
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
-Реклама
Азов
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Під час благодійного велопробігу в Івано-Франківську у суботу, 10 травня, обмежать рух транспорту.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Велопробіг стартує о 10:00 з вулиці Незалежності та проходитиме вулицями Мулика, Грушевського, Вагілевича, Січових Стрільців, Мазепи, Саєвича та на міському озері.

Маршрут, за яким будуть рухатися велосипедисти, нижче:

Щоб долучитися, потрібно зробити донат від 100 гривень за QR-кодом та зробити знімок екрану.

Після цього потрібно завантажити фотодоказ у реєстраційну форму.