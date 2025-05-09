Завтра в Івано-Франківську обмежать рух транспорту: причина

Під час благодійного велопробігу в Івано-Франківську у суботу, 10 травня, обмежать рух транспорту.
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Велопробіг стартує о 10:00 з вулиці Незалежності та проходитиме вулицями Мулика, Грушевського, Вагілевича, Січових Стрільців, Мазепи, Саєвича та на міському озері.
Маршрут, за яким будуть рухатися велосипедисти, нижче:
Щоб долучитися, потрібно зробити донат від 100 гривень за QR-кодом та зробити знімок екрану.
Після цього потрібно завантажити фотодоказ у реєстраційну форму.