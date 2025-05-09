Франківські студенти стали учасниками освітньої програми Study Tours to Poland (STP) for Students

Study Tours to Poland (STP) for Students – одна з перших регулярних освітніх програм Польщі для студентської молоді зі Східної Європи. Її мета – ознайомити учасників із польським досвідом системних змін, модернізації, інтеграції до ЄС і функціонування громадянського суспільства. Програма також дає змогу глибше зрозуміти роль неурядового сектору, місцевого самоврядування та форм громадської активності, інформує Правда.іф.

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Щороку участь у візитах беруть понад 200 студентів, відібраних на конкурсній основі. Весняна частина STP 2025 року відбулася в Кракові та охопила навчальні зустрічі, дискусії, екскурсії, воркшопи та інтеграційні заходи.

Учасники мали нагоду зустрітися із представниками академічної спільноти, місцевої влади, ініціативних громадських організацій. Обговорені теми варіювалися від екології, прав людини й економічного розвитку до студентського самоврядування, міського планування та ролі культури в соціальних змінах.

Університет Короля Данила почергово представляли студентки спеціальності «Право» Дарія Сидор та Анна Мельничук.

«Досвід академічної мобільності дав мені змогу не лише побачити, як функціонують суспільні процеси в іншій країні, а й представити український контекст – живу культуру, сучасну історію та реалії, в яких ми живемо», – відзначає учасниця програми Дарія Сидор.