На Закарпатті священник УПЦ(МП) з товаришем розгулювали селищем у радянській формі. ФОТО

Поліція Міжгірʼя відкрила провадження за фактом пропагування комуністичного режиму проти двох чоловіків, які розгулювали з радянською символікою селищем.

Як повідомили у поліції Закарпатської області, 9 травня, на лінію «102» надійшло повідомлення про те, що в селищі Міжгір’я двоє невідомих пересуваються у формі солдатів радянської армії із георгіївськими стрічками.

“Правоохоронці встановили особи чоловіків — ними виявилися 58-річний священнослужитель УПЦ (МП) з Міжгір’я та 46-річний житель села Терново Тячівського району. Чоловіки демонстративно одягнулися в радянську форму з елементами забороненої символіки та пропагували комуністичний тоталітарний режим. Фігурантів було доставлено до поліцейського відділку. Усі заборонені предмети правоохоронці вилучили”,- йдеться у повідомленні.

За даним фактом слідчі Відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України, тобто Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів. У справі триває слідство.