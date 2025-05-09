У Франківську облаштовують двоповерховий центр для реабілітації військовослужбовців

В Івано-Франківську продовжують розвивати реабілітаційний напрям для військових.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Так, цього тижня у Центральній міській клінічній лікарні відкрили нові, спеціально облаштовані кабінети для відновлення ментального здоров’я. Там психологи та логопеди працюють з бійцями, які мають контузії, пройшли полон чи пережили важкі травми.
Про це в етері радіо “Західний Полюс” восьмого травня розповів міський голова Руслан Марцінків, пише Фіртка.
З його слів, у місті вже функціонує три повноцінні осередки для реабілітації, і в травні відкриється ще один центр — повністю оновлена двоповерхова будівля для надання психологічної та психіатричної допомоги.
“Це досить така потужна подія; важливий етап у розвитку реабілітаційної бази для військових. Розуміємо, наскільки необхідна підтримка після фронту — як фізична, так і психологічна”, — сказав Марцінків.
Мер каже, місто продовжує інвестувати в медичну інфраструктуру та співпрацює з благодійниками.
“Маємо багато звернень від військових, які повертаються з пораненнями, з контузіями. Ми не можемо чекати — маємо діяти. Спільно з нашими партнерами та благодійниками робимо все, аби реабілітація була доступною та якісною”, — додав міський голова.