У Франківську облаштовують двоповерховий центр для реабілітації військовослужбовців

В Івано-Франківську продовжують розвивати реабілітаційний напрям для військових.

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Так, цього тижня у Центральній міській клінічній лікарні відкрили нові, спеціально облаштовані кабінети для відновлення ментального здоров’я. Там психологи та логопеди працюють з бійцями, які мають контузії, пройшли полон чи пережили важкі травми.

Про це в етері радіо “Західний Полюс” восьмого травня розповів міський голова Руслан Марцінків, пише Фіртка.

З його слів, у місті вже функціонує три повноцінні осередки для реабілітації, і в травні відкриється ще один центр — повністю оновлена двоповерхова будівля для надання психологічної та психіатричної допомоги.

“Це досить така потужна подія; важливий етап у розвитку реабілітаційної бази для військових. Розуміємо, наскільки необхідна підтримка після фронту — як фізична, так і психологічна”, — сказав Марцінків.

Мер каже, місто продовжує інвестувати в медичну інфраструктуру та співпрацює з благодійниками.