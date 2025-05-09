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На Івано-Франківщині створюють собак зі штучним інтелектом, роботів та розумні холодильники

Автор: Оксана Марушкевич
09/05/2025 20:56
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Собака зі штучним інтелектом, керовані роботи та авто, розумний холодильник та навіть плани створити електромобіль – усім цим займаються учасники коломийського гуртка робототехніки, який очолює викладач робототехніки, фізики та програмування Олексій Масловський.

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З цікавими ідеями та вже реалізованими проєктами винахідники познайомили знімальну групу НТК, пише ГК

Також учасники гуртка виготовляють дрони, займають 3D-малюванням, напрацьовують цікаві ідеї, зокрема працюють над проєктом “Собаки зі штучним інтелектом”.

Переважна більшість гуртківців – студенти спеціальності комп’ютерна інженерія, і вони спростовують стереотип, що це виключно чоловіча справа. Усі ініціативи юних винахідників підтримує Олексій Масловський. Фізик за освітою добре знає, як усе це зробити і виготовити, а ще дуже хоче доєднати до справи майбутнього робототехніки якомога більше дітей і підлітків. Тому завжди разом зі своїми вихованцями бере участь у різних конкурсах і змаганнях. І зазвичай їхня команда повертається з перемогою. 