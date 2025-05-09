У палаці Потоцьких знайшли приблизно дві тисячі артефактів XVI-ХХ століть. ФОТО

Під час превентивних археологічних розкопок на території палацу Потоцьких в Івано-Франківську виявили приблизно 2000 артефактів.

Результати археологічних досліджень 8 травня презентували науковці комунального підприємства «Простір інноваційних креацій «Палац», пише КУРС.

За словами директора КП «Простір інноваційних креацій «Палац» Володимира Гайдара, минулого року під час прокладання мереж у рамках реставрації колишнього хірургічного корпусу були проведені превентивні археологічні дослідження.

“Під час інженерних робіт ми мали дуже гарну співпрацю з підрядною організацією. Її працівники розуміли, на якій території вони працюють. Де треба було, то вони акуратно працювали вручну. Десь працювали маленьким екскаватором і буквально як ложечкою черпали землю і пильнували, де треба зупинитися”, – розповів Володимир Гайдар.

Розкопки проводили у співпраці з Інститутом археології Національної академії наук України. Завідуюча науково-дослідного відділу комунального підприємства «Простір інноваційних креацій «Палац» Лариса Поліщук розповіла, що загальна кількість знахідок сягає приблизно двох тисяч. Це посуд, монети, кахлі, ковані вироби, люльки, прикраси та інші артефакти XVI-ХХ століть.

“Кінець XVI – перша чверть XVII століття, це, напевно, найцікавіша хронологічна ознака знахідок. Оскільки всі ми розуміємо, що в той час нашого міста не існувало. І яким чином вони потрапили до нас, покажуть подальші дослідження, вже стаціонарні археологічні дослідження. Якщо таких знахідок буде більше, то можна буде робити якісь певні припущення, чи вони існували на цій території до заснування нашого міста, чи просто використовувалися вже в час функціонування палацу”, – міркує Лариса Поліщук.

Найранішими знахідками є фрагменти сіроглиняних горщиків та тарілок. Найпізнішою знахідкою є прямокутна чорнильниця з циліндричним горлом з різьбою та зображенням крилатої хвостатої фігури на одній зі стінок. Науковці припускають, що це може бути чорнильниця Вермахту.

З ХIІ століття знайшли мідні соліди-боратинки – кредитні монети Речі Посполитої.

Найбільша кількість знахідок із ХIX століття. Серед скляних знахідок – пляшка від лікувальної літієвої води 1880-1890 років.

«Коли ми її знайшли, подумали, що це пляшка від вина, але коли прочитали напис на денці, то виявилося, що це пляшка від лікувальної літієвої води. Тобто протягом 1880-1890 років, у ці 10 років, був бум на літієву воду в медицині. Їй приписували фантастичні властивості і нею лікували від усього», – розповіла Лариса Поліщук.

Поки що науковці не можуть визначити, як на території палацу опинився офіцерський ґудзик з гербом США.

Серед знахідок і свистунець у формі птаха. Науковці припускають, що це може бути іграшка внуків Юзефа Потоцького.

«Вона може мати якесь значення ритуальне, але ми схиляємось до того, що це все-таки дитяча іграшка свистунець. Тому що тут, на території палацу, виховувалось багато дітей, родичів наших Потоцьких», – пояснює Поліщук.

Серед цінних індивідуальних знахідок – медальйон Пресвятого серця Ісуса та перстень з рельєфом рукостискання.