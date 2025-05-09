У день міста в Івано-Франківську народилося десять немовлят

У Івано-Франківську у День міста на світ з’явилося десять нових мешканців. У міському пологовому – три хлопчика та чотири дівчинки. А в обласному перинатальному центрі цього ж дня народилося ще троє хлопчиків. Серед щасливих матерів були дружина військовослужбовця та жінка, яка знайшла прихисток у нашому місті.

Йдеться на сайті міського голови, пише Правда.іф

Одарка Лопатюк, яка вже втретє їде народжувати до Івано-Франківська аж із Закарпаття, не стримує емоцій від народження донечки та чуйного ставлення лікарів. А особливою несподіванкою для неї стало особисте привітання з народженням донечки від міського голови Руслана Марцінківа. Жінка додає, що в цей непростий час, коли її чоловік боронить Україну, така підтримка є надзвичайно цінною.

“Я уже втретє в пологовому центрі, прийшла за донечкою, попередні рази також народжувала тут. Дуже вдячна своєму лікарю Івану Богдановичу за свій професіоналізм, за свою працю. Я щаслива, що все пройшло успішно. Вкотре переконана, що ті, хто тут працює, справжні професіонали. Вдячна меру за такий сюрприз, я не очікувала.”,- ділиться емоціями породілля Одарка.

Анна Носкова, яка через війну переїхала до Івано-Франківська з Харківщини, ділиться своєю неймовірною радістю: у її родині сталося подвійне щастя – народилися одразу дві дівчинки! Жінка зізнається, що давно мріяла про донечку, адже вдома на неї вже чекають двоє синів. Породілля не приховує свого задоволення від лікарів та чуйного ставлення персоналу пологового будинку.

“Народила 2 дівчинки, в мене вже в сім’ї є 2 хлопчика, 12 років і 6 років. І ми дуже хотіли дівчинку, але нам подарував Бог двох дівчат, на щастя. Дуже хотіла до лікаря Сінчук Іванни, тому обрала такий варіант. Дуже задоволена послугами, які надають, приємний персонал, всі дуже добрі, постійно підтримували.”,- запевняє породілля Анна Носкова.

Начальниця управління охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради Алла Вацеба не лише повідомила про приємне поповнення, а й підкреслила важливу підтримку для внутрішньо переміщених осіб у громаді. Також розповіла скільки народилося діток від початку 2025 року.

“Одна мама народила двійню, вона із числа ВПО з Харківської області. Ми її прийняли у громаді, як свою. Хочеться наголосити на тому, що мешканці, які є ВПО і зареєстровані у Івано-Франківській громаді, рахуються як наші жителі, прирівняні за всіма пільгами. Щодо народження діточок, то за 4 місяці цього року народилось 499 дітей в нашому міському перинатальному центрі, з них 255 дівчаток і 244 хлопчики. Дай Бог, щоб вони росли під мирним Українським небом”,- зазначає начальниця управління охорони здоров’я Алла Вацеба.

Міський голова Івано-Франківська також привітав матусь, чиї дітки народилися в обласному пологовому будинку. Руслан Марцінків наголосив, що народження кожної дитини – це добра звістка та подякував медикам і захисникам, які роблять можливим це щастя. Він привітав нових мешканців та побажав їм гарної долі, назвавши їх народження чудовим знаком для Івано-Франківська.

“Дуже добре, що дітки народжуються, лікарі допомагають, щоб усе було гаразд, щоб дітки мали гарні умови. Дякуємо нашим захисникам в першу чергу, бо завдяки їм ми маємо відносний спокій. І нашим лікарям, медичним працівникам, які допомагають, щоб дітки народжувалися. А дітям бажаємо гарної долі. Це дуже гарний знак для нашого міста. Зі святом, з Днем народження Івано-Франківська і днем народження нових дітей!”,- підсумовує Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків.

Нагадаємо, що місто виплачує своїм жителям та зареєстрованим ВПО 20 тисяч гривень допомоги при народженні дитини в міському пологовому центрі. А для учасників бойових дій ця сума більша – 50 тисяч гривень.