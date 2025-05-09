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Україна розглядає відмову від долара як референсної валюти,- Reuters
Диван на коліщатках в темній вітальні

Україна розглядає відмову від долара як референсної валюти,- Reuters

Автор: Олег Мамчур
09/05/2025 22:32
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ДІМ РІА
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Агенція Reuters стверджує, що Національний банк України розмірковує над потенційною відмовою від прив’язки валютних процесів до долара США і зміни референсної валюти на євро.

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Високу ймовірність подібного «переходу» підтвердив журналістам очільник НБУ Андрій Пишний.

За його словами, на це рішення впливають «майбутній вступ до Європейського Союзу, посилення ролі ЄС у забезпеченні наших оборонних здатностей, висока волатильність на глобальному ринку, ймовірність фрагментації світової торгівлі».

Пишний визнає, що зміна референсної валюти потребуватиме «складної та високоякісної підготовки».

До слова, долар упродовж років був домінантною резервною валютою у світі, проте тарифна політика Дональда Трампа поставила під сумнів цю роль.