У Франківську судитимуть чоловіка, який налагодив наркозбут на прифронтову територію

Слідством встановлено, що у січні 2025 року обвинувачений під виглядом посилок збував наркотичний канабіс та амфетамін.

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Він пересилав «товар» через логістичну компанію в одне із прифронтових міст Донецької області.

Під час обшуків у помешканні чоловіка виявлено та вилучено канабіс, а також вибухову речовину.

За клопотанням прокурорів накладено арешт на майно обвинуваченого – дві квартири в Івано-Франківську.