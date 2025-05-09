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У Франківську судитимуть чоловіка, який налагодив наркозбут на прифронтову територію
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську судитимуть чоловіка, який налагодив наркозбут на прифронтову територію

Автор: Олег Мамчур
09/05/2025 23:05
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Слідством встановлено, що у січні 2025 року обвинувачений під виглядом посилок збував наркотичний канабіс та амфетамін.

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Він пересилав «товар» через логістичну компанію в одне із прифронтових міст Донецької області.

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Під час обшуків у помешканні чоловіка виявлено та вилучено канабіс, а також вибухову речовину.

За клопотанням прокурорів накладено арешт на майно обвинуваченого – дві квартири в Івано-Франківську.