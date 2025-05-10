Українські захисники знищили понад 1300 окупантів: Втрати росіян за минулу добу

Генеральний штаб оприлюднив загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.05.25, передає Правда ІФ
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 964580 (+1310) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 10790 (+4) од,
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 22440 (+7) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 27637 (+49) од,
- РСЗВ / MLRS – 1380 (+0) од,
- засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1158 (+1) од,
- літаків / aircraft – 372 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 35482 (+36),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3197 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 47830 (+106) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 3875 (+0)
Дані уточнюються / Data are being updated.
Реклама: Місцеві пропозиції
Альянс
Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!