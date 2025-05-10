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Якою буде погода на Франківщині 10 травня
Диван на коліщатках в темній вітальні

Якою буде погода на Франківщині 10 травня

Автор: Петро Якимчук
10/05/2025 09:21
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Прогноз погоди на суботу, 10 травня 2025 року на Прикарпатті

Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології попереджає про стихійне метеорологічне явище, передає правда ІФ

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По м.Івано-Франківську та області:

Хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, в горах з мокрим снігом. Вночі та вранці слабкий туман. Вночі та вранці сильні заморозки в повітрі 0-5°. Вітер північно-західний , 5-10 м/с.

Температура повітря

  • По місту: вночі 0-2° морозу, вдень 11-13° тепла.
  • По області: вночі 0-5° морозу, вдень 8-13° тепла.
  • У високогір’ї Карпат: вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.

Медико-метеорологічні умови 2-го типу. Видимість на 4-6км, в тумані 600-900м.