Якою буде погода на Франківщині 10 травня

Прогноз погоди на суботу, 10 травня 2025 року на Прикарпатті

Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології попереджає про стихійне метеорологічне явище, передає правда ІФ

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По м.Івано-Франківську та області:

Хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, в горах з мокрим снігом. Вночі та вранці слабкий туман. Вночі та вранці сильні заморозки в повітрі 0-5°. Вітер північно-західний , 5-10 м/с.

Температура повітря

По місту: вночі 0-2° морозу, вдень 11-13° тепла.

По області: вночі 0-5° морозу, вдень 8-13° тепла.

У високогір’ї Карпат: вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.

Медико-метеорологічні умови 2-го типу. Видимість на 4-6км, в тумані 600-900м.