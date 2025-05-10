Модні стилі чоловічого одягу: як поєднувати класику та тренди

Чоловіча мода невпинно розвивається, а дизайнери презентують безліч цікавих ідей у нових колекціях. Завжди актуальною залишається елегантна класика, тоді як сучасні тренди орієнтовані на зручність і комфорт. Уміння поєднувати традиційний одяг з ультрамодними деталями дозволяє створювати стильні образи, які підкреслюють індивідуальність власника. У статті розглядаємо, як знайти баланс між класикою та трендами.

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Базові речі: основа повсякденних образів

Насамперед варто визначити базові речі, які завжди будуть модними. Це піджаки та брюки, світлі сорочки, темні джинси, поло, пуловери, пальта, лофери та оксфорди. За основу гардероба беруть стримані фасони та кольори, які стають платформою для експериментів з трендовими елементами. Наприклад, до класичного сірого піджака пасуватиме біла футболка з візерунками «гусяча лапка» або монохромний лонгслів. Чорні кросівки чоловічі можна поєднати не лише з джинсами, але й з офісними брюками, чиносами, флетами. Таким чином образи набувають сучасного вайбу, не втрачаючи елегантності.

Класика та тренди: що врахувати

Яскравий приклад вдалого поєднання: діловий костюм, сорочка поло, кросівки або кеди. У підсумку маємо образ впевненої у собі людини, яка цінує як стиль, так і комфорт. Доречний альянс традицій і сучасності — елегантні монохромні флети, доповнені принтованою футболкою оверсайз й лоферами. Лук підкреслюють виразними аксесуарами:

великими сонцезахисними окулярами;

масивним годинником;

компактним шкіряним рюкзаком.

Стримані тренчкоти натуральних відтінків комбінують з джогерами та кросівками. Такий аутфіт має свіжий вигляд, зберігаючи вінтажну нотку.

Стильні тренди для чоловіків

У новому сезоні попит мають два діаметрально протилежні стилі. Дизайнери наголошують на тому, що не варто досконально відтворювати образи haute couture — достатньо вибрати дві-три топові речі, доповнюючи їх предметами на свій розсуд.

Old Money

Аристократичний Old Money пропагує ідеологію так званої тихої розкоші. Це означає використання дорогих якісних тканин, найміцнішої фурнітури, бездоганного крою, а загалом одяг матиме стриманий комфортний вигляд. Найчастіше використовуються пастельні кольори, іноді доповнені насиченими відтінками: синім, зеленим, коричневим. Тут немає місця кричущим прикрасам: якщо це годинник, то лаконічний, середніх розмірів, але обов’язково відомого бренду. Взуття має бути виготовленим з натуральних матеріалів: шкіри або замші.

Scandi

Скандинавський стиль підходить чоловікам, які цінують затишок і комфорт. До базових речей належать:

в’язані светри з орнаментом;

прямі джинси;

джогери;

водолазки;

лонгсліви;

картаті сорочки;

однотонні футболки.

Колірна гама — натуральна: бежеві, сірі, болотяні, коричневі відтінки. Акцентні аксесуари можуть бути більш соковитими: червоними, синіми, зеленими. Взуття переважно замшеве або нубукове: влітку кеди, кросівки, мокасини, а взимку черевики та чоботи на масивній підошві.

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