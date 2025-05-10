У Франківську відкрили анотаційну дошку барду Левку Бондару ФОТО

У рідному місті, яке він безмежно любив, відкрили та освятили пам’ятну дошку на його честь, пише Правда ІФ

«Левко Бондар — бард, що дарував музику з душею, поет, що співав про справжнє. Його пісні лунали на центральних площах Івано-Франківська, даруючи радість перехожим. Той, хто любив життя, музику і рідне місто, залишив по собі не просто пісні — залишив живу памʼять, що звучить у серцях франківців», – повідомили в пресслужбі Івано-Франківської міської ради.