У Франківську відкрили анотаційну дошку барду Левку Бондару ФОТО

У п’ятницю, 9 травня, в Івано-Франківську вшанували пам’ять Левка Бондара — легендарного музиканта, композитора, виконавця та засновника гурту «Бункер Йо».
У рідному місті, яке він безмежно любив, відкрили та освятили пам’ятну дошку на його честь, пише Правда ІФ
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«Левко Бондар — бард, що дарував музику з душею, поет, що співав про справжнє. Його пісні лунали на центральних площах Івано-Франківська, даруючи радість перехожим. Той, хто любив життя, музику і рідне місто, залишив по собі не просто пісні — залишив живу памʼять, що звучить у серцях франківців», – повідомили в пресслужбі Івано-Франківської міської ради.