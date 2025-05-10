Прикарпатців кличуть поповнювати лави патрульної поліції

Набір до патрульної поліції Івано-Франківської області триває .
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Пише Правда.іф з посиланням на Патрульну поліцію Івано-Франківської області.
“Ми чекаємо на відповідальних, амбітних, ініціативних та небайдужих колег, на яких можна покластися. Якщо ви бажаєте стати частиною команди, яка щодня стоїть на варті безпеки — ваш час настав!” – йдеться у дописі.
Вимоги до кандидатів на посади в патрульній поліції:
-громадянство України;
-вільне володіння українською мовою;
-вік від 18 років;
-повна загальна середня освіта;
-посвідчення водія категорії “В”.
Що пропонують:
-грошове забезпечення від 18 600 гривень в місяць;
-безкоштовне медичне обслуговування у закладах МВС для патрульних та їхніх рідних;
-професійне навчання;
-можливість кар’єрного зростання;
-компенсація за оренду житла або фiнансовий лізинг.
Заповнюйте анкету тут: anketa.patrolpolice.gov.ua
Більше інформації — за посиланням: my.patrolpolice.gov.ua
Етапи відбору
Конкурс складається з кількох етапів. На кожному з них наші фахівці завжди готові допомогти та порадити:
-заявка на участь у конкурсі;
-тестування;
-медичне обстеження;
-перевірка рівня фізичної підготовки;
-співбесіда з поліцейською комісією.
Для уточнення будь-якої інформації телефонуйте 0674005527