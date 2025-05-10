Прикарпатців кличуть поповнювати лави патрульної поліції

Набір до патрульної поліції Івано-Франківської області триває .

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Пише Правда.іф з посиланням на Патрульну поліцію Івано-Франківської області.

“Ми чекаємо на відповідальних, амбітних, ініціативних та небайдужих колег, на яких можна покластися. Якщо ви бажаєте стати частиною команди, яка щодня стоїть на варті безпеки — ваш час настав!” – йдеться у дописі.

Вимоги до кандидатів на посади в патрульній поліції:

-громадянство України;

-вільне володіння українською мовою;

-вік від 18 років;

-повна загальна середня освіта;

-посвідчення водія категорії “В”.

Що пропонують:

-грошове забезпечення від 18 600 гривень в місяць;

-безкоштовне медичне обслуговування у закладах МВС для патрульних та їхніх рідних;

-професійне навчання;

-можливість кар’єрного зростання;

-компенсація за оренду житла або фiнансовий лізинг.

Заповнюйте анкету тут: anketa.patrolpolice.gov.ua

Більше інформації — за посиланням: my.patrolpolice.gov.ua

Етапи відбору

Конкурс складається з кількох етапів. На кожному з них наші фахівці завжди готові допомогти та порадити:

-заявка на участь у конкурсі;

-тестування;

-медичне обстеження;

-перевірка рівня фізичної підготовки;

-співбесіда з поліцейською комісією.

Для уточнення будь-якої інформації телефонуйте 0674005527