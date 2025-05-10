Як зараз виглядає карпатське село-привид Буркут ВІДЕО/ФОТО

В долині Чорного Черемошу на Верховинщині знаходиться село-привид Буркут, яке після повені 2008 занепало, пише правда ІФ

Село оточене горами поміж Чивчинським і Гринявським хребтами та відоме цілющою мінеральною водою.

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Фото села Буркут з фейсбук-сторінки мандрівниці Liubov Boiko

Це фантастичне місце з сумною історією. Як виглядає зараз село, надзвичайно багате природніми багатствами, дивіться у відео від мандрівниці Любові Бойко

У 1901 році українська поетеса Леся Українка лікувалася на цьому бальнеологічному курорті від туберкульозу. Тому від Буркута починається одна зі стежок пішого туристичного маршруту, який зветься “Слідами Лесі Українки”.

Cаме там вона написала своїй подрузі Ользі Кобилянській, що “тут все чудове. І природа, і ліси, і якщо вже я тут не вилікуюсь, то я вже не вилікуюсь ніколи”. Там, до речі, її відвідував Іван Франко в ті часи.

З 2008 року село стало безлюдним. Мешканці Буркута, яких евакуювали під час повені, не повернулися сюди. Хати напіврозвалені. Колишній завод, на якому наливали воду у пляшки, — також у руїнах.