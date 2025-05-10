У Івано-Франківську бус переїхав жінку ВІДЕО

У суботу, 10 травня, до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Південний Бульвар в Івано-Франківську.

За попередньою інформацією поліції, водій автомобіля «Volkswagen LT», місцевий мешканець 1994 року народження, здійснив наїзд на жінку, яка рухалась у межах тротуару, передає правда ІФ

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Постраждалу доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Встановлюються всі обставини ДТП.