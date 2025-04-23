Франківка Леся Павлюк увійшла до журі освітньої премії України

Вчителька з Франківська, переможниця Global Teacher Prize Ukraine 2024 Леся Павлюк стала членом журі Освіторія.Медіа award 2025, яка відзначає найкращі освітні ініціативи в Україні під час війни.

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Про це пише Правда з посиланням на Освіторія.Медіа.

До складу журі другої щорічної премії Освіторія.Медіа award 2025 увійшли провідні лідери думок освітнього та державного сектору. Серед них франківка Леся Павлюк, яка торік здобула престижну нагороду Global Teacher Prize Ukraine 2024.

Окрім прикарпатської освітянки, до журі також увійшли: Зоя Литвин (Голова Освіторії та засновниця Новопечерської школи), Тетяна Вакуленко (очільниця Українського центру оцінювання якості освіти), Дмитро Завгородній (заступник Міністра освіти і науки України) та Ян Стародубець (один з найкращих студентів світу за версією Global Student Prize 2023).

Премія Освіторія.Медіа award заснована у 2024 році для відзначення видатного внеску в розвиток освіти в умовах широкомасштабної війни. Цьогоріч кожен охочий може номінувати освітню ініціативу за одним із п’яти напрямів: edTech прорив, Освіта задля добробуту, Ідентичність+, Build back better, Спеціальна відзнака за освітню життєстійкість.

Номінування триватиме до 30 квітня. Переможці будуть оголошені в другій половині червня, а урочисте нагородження відбудеться на освітньому фестивалі “Вчителі майбутнього — 2025” у Львові 19-20 червня.