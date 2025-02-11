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Франківка Леся Павлюк представляє Україну на Global Teacher Prize у Дубаї

Автор: Lilia
11/02/2025 20:07
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Івано-Франківська вчителька Леся Павлюк представляє Україну на світовому конкурсі Global Teacher Prize у місті Дубаї (Об’єднанні Арабські Емірати).

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Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківська міська рада

Вчителька початкових класів Ліцей 7 Івано-Франківської міської ради Леся Павлюк минулої осені стала переможницею конкурсу як найкраща вчителька України.

“Тримаємо кулаки за нашу представницю на світовому конкурсі та щиро бажаємо їй успіху!” – йдеться у дописі.