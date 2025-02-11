Як голосували нардепи від Івано-Франківщини за купівлю російських реакторів для Хмельницької АЕС

Депутати Верховної ради України підтримали закупівлю ядерних реакторів російського виробництва з Болгарії для Хмельницької атомної станції. Восьмеро з десяти обранців від Івано-Франківщини підтримали цей законопроєкт.

Результати оприлюднили на сайті ВРУ, пише Суспільне

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Як голосували прикарпатські мажоритарники:

Оксана Савчук (позафракційна) — відсутня;

Ігор Фріс (“Слуга народу”) — за;

Едуард Прощук (“Слуга народу”) — за;

Олександр Матусевич (“Слуга народу”) — за;

Василь Вірастюк (“Слуга народу”) — за;

Володимир Тимофійчук (“Слуга народу”) — за.

Депутати, які пройшли за списком партій:

Олег Марусяк (“Слуга народу”) — за;

Роман Мулик (“Слуга народу”) — за;

Олена Вінтоняк (“Слуга народу”) — за;

Василь Мокан (“Слуга народу”) — проти.

Що відомо про закупівлю російських ядерних реакторів з Болгарії для Хмельницької АЕС

Реактори російського виробництва, які планують купувати у Болгарії, використають для добудови 3 та 4 енергоблоків атомної електростанції. Будівництво цих енергоблоків АЕС триває вже довгий час, і декілька разів призупинялося.

Проти добудови енергоблоків виступали екоактивісти, деякі експерти та депутати вказували на невчасність таких проєктів під час війни, застарілий проєкт добудови та корупційні ризики.

За словами нардепа Железняка, Рада підтримала тільки закупівлю енергоблоків, а не початок будівництва.