У Калуші біля русла річки утворилось 18-метрове провалля

У Калуші на вулиці Юлії Ганущак у руслі річки Сівка утворилася нова провальна воронка. Спеціалісти стверджують, що вона не несе загрози мешканцям цього масиву.

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Сьогодні відвідали та оглянули цю локацію, а опісля – провели засідання комісії ТЕБ та НС, повідомляє міський голова Андрій Найда, передає Правда.іф.

“Про нове провалля в громаді повідомили мешканці вул. Юлії Ганущак. Це територія північно-каїнітового поля рудника «Калуш». Воронка утворилася в руслі річки Сівка. Станом на сьогодні її розмір становить орієнтовно 18 метрів. Відстань до найближчого будинка — 50 метрів, також неподалік знаходиться лінія електропередач, відстань до якої — 25 метрів”, – каже мер.

Учора воронку оглядали фахівці управління надзвичайних ситуацій разом із представниками ДУ «НІОХІМ».

За результатами досліджень спеціалістів це провалля не становить загрози для мешканців цього масиву.

Свого часу на цій території проводився видобуток калійних солей, тож зрозуміло, чому утворюються провальні воронки. Детальніше про історію цієї території сьогодні на засіданні комісії розповів представник ДУ «НІОХІМ» Юрій Садовий:

“За підсумками комісії з питань ТЕБ та НС прийнято рішення про звернення до ДУ «НІОХІМ» та Івано-Франківського національного технічного університету нафти й газу з проханням надати рекомендації щодо ліквідації новоутвореної провальної воронки”.

Ділянка, де утворилося провалля, буде відгороджена сигнальною стрічкою на час її моніторингу до стану повної ліквідації.

Ситуація перебуватиме під постійним контролем відповідних фахівців та представників управління з питань надзвичайних ситуацій. Наразі причин для хвилювання немає.