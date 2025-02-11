Викрили чотирьох експосадовців Укроборонпрому, які збагатились на експорті військової продукції

СБУ та НАБУ викрили експосадовців оборонної компанії на розкраданні понад 107 млн бюджетних гривень

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Повідомляє Управління СБ України в Івано-Франківській області, пише Правда.іф.

Контррозвідка Служби безпеки та НАБУ викрили схему привласнення бюджетних коштів на колишньому держпідприємстві концерну «Укроборонпром» протягом 2016-2019 років.

За результатом комплексних заходів викрито 4-х експосадовців оборонної компанії, які вкрали понад 107 млн держаних гривень на експорті військової продукції.

Для реалізації оборудки її організатори залучали афілійовану комерційну структуру із зарубіжною реєстрацією.

Перебуваючи на керівних посадах, фігуранти підписували угоди з директором цієї фірми на супровід щодо укладання та подальшого виконання договорів з експортерами українського озброєння.

Хоча насправді всю відповідну роботу з іноземними замовниками військової продукції здійснювало оборонне підприємство України.

При цьому діяльність афілійованої компанії залишалась тільки «на папері», а на її рахунки надходили бюджетні кошти з нашої держави нібито за реалізоване посередництво.

Надалі ці гроші виводили у тінь через фіктивні фірми, щоб розподілити між усіма учасниками оборудки.

За викритими фактами 4-м експосадовцям та керівнику афілійованої компанії, які переховуються за кордоном, заочно повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене організованою групою);

ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою);

ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення, вчинене організованою групою).

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.