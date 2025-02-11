Нацполіція та СБУ заблокували корупційну схему, яку організувала львівська адвокатка

В ході досудового розслідування поліцейські встановили, що 55-річна адвокатка вимагала та отримувала грошові кошти від військовозобов’язаних чоловіків, обіцяючи їм сприяти в отриманні відстрочки від мобілізації.

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ЇЇ злочинну діяльність зупинено завдяки злагодженій роботі слідчих Слідчого управління поліції Прикарпаття та співробітників СБУ у Львівській області, повідомляє Поліція Івано-Франківської області

Досудовим розслідуванням встановлено, що львівська адвокатка отримала 3500 доларів США у військовозобов’язаних осіб та їхніх родичів. За ці гроші вона обіцяла вплинути на посадових осіб Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) та деяких медичних закладів Львівщини. Вони мали видати військово-облікові документи без проходження відповідних медичних оглядів, та оформити відстрочку від мобілізації.

Торік в липні, під час передачі грошей, адвокатку затримали поліцейські. Тоді під час обшуку в її сумочці було виявлено кошти, які в перерахунку становлять 1,5 мільйона гривень, чорнові записи та інші речові докази протиправної діяльності.

За процесуального керівництва Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону матеріали справи скеровано до суду для розгляду по суті.

Обвинуваченій інкримінують ч. 3 ст. 369-2 (одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди) Кримінального кодексу України. Їй загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.