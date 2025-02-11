Захисника з Рожнятівщини Богдана Павліва нагородили відзнакою “Воєнний хрест”

24-річного військового Богдана Павліва зі села Вербівка Рожнятівської громади нагородили відзнакою Міністра оборони “Воєнний хрест”. Отримують її офіцери ЗСУ, службова діяльність яких у мирний чи воєнний часи визнана винятково корисною.

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Про це повідомила керівниця громадської організації “Молода Просвіта Прикарпаття” Євгенія Бардяк, передає Правда.іф

Його матір Наталія Шек розповідає, що Богдан цікавився бойовими діями ще з періоду АТО. Він підтримував контакт з азовцями й бувало, що самостійно їздив на схід. Часто про такі поїздки його рідні дізнавалися вже, коли хлопець був на Донбасі.

Також проходив вишколи Національних Дружин, де здобув навички володіння зброєю та домедичної допомоги.

За словами керівниці Івано-Франківської обласної організації “Молода Просвіта” Євгенії Бардяк, на Рожнятівщині чимало хлопців, таких як Богдан, після початку повномасштабної війни добровільно стали у стрій: “Я часто буваю у Вербівці і сусідніх селах й знаю, яку історію вони мають. Це край, де діяло підпілля ОУН та УПА, й тут здавна боролися проти загарбників. Цей патріотичний дух передався теперішньому поколінню, а Богдан – гідний тому представник”.