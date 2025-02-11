На Прикарпатті через ЦНАП видали понад 5000 витягів з ЄДРВВ

За місяць від запуску послуги отримання витягу із Єдиного державного реєстру ветеранів війни (ЄДРВВ) у Центрах надання адміністративних послуг адміністратори вже видали понад 5 000 витягів.
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Про це повідомляє Івано-Франківський центр комплектування та соціальної підтримки, пише Правда.іф
“Раніше, щоб отримати цей документ, потрібно було листом звертатися до Мінветеранів і чекати понад 30 днів. А тепер ветерани війни та члени їхніх сімей можуть його отримати протягом 5 хвилин через мережу «єдиних вікон» у ЦНАП всій України – зручно і оперативно”, – йдеться у дописі.
Витяг з ЄДРВВ – важливий для підтвердження статусу в багатьох життєвих ситуаціях. Він надається ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалим учасникам Революції Гідності, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.
Нагадаємо, із 2 січня 2025 року цифровізовано послугу отримання витягу із Єдиного державного реєстру ветеранів війни у Центрах надання адміністративних послуг.
Послуга розроблена Міністерством у справах ветеранів України за підтримки «Проєкту підтримки Дія», що реалізується Програмою розвитку ООН в Україні за фінансування Швеції.