На Прикарпатті працює виробництво етноодягу подружжя Ткачуків з Ірпеня

Виробництво етноодягу успішно розгорнули на Прикарпатті подружжя Яни та Олександра Ткачуків з Ірпеня.

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Пан Олександр – колишній військовослужбовець, його дружина Яна – вебдизайнерка. А сьогодні обоє розвивають власний бізнес з пошиття етноодягу, повідомляють у пресслужбі Голова Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук.

Цьому посприяла і підтримка держави, адже свого часу подружжя подало заявку на грантову державну програму «єРобота». За отримані кошти придбали швейне обладнання, тканину, нитки, мереживо, оплатили частину послуг оренди.

Сьогодні на виробництві працюють 15 людей, а вироби знайшли своїх поціновувачів далеко за межами України.

“Їхній досвід надихає й показує, що завдяки наполегливості, креативності та підтримці можна досягти успіху навіть у нових умовах”, – зазначила очільниця Прикарпаття.

Варто додати, що зараз подружжя розвиває власну справу – активно працює інтернет-магазин, відкрили свою крамницю у Львові. Постійно розширюють і асортимент вишивки, вивчаючи її особливості у кожному регіоні.

І кажуть: секрет їхнього успіху – любити те, що робиш, любити своє, українське.